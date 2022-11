Medtronic : Objectif de BPA abaissé pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Medtronic déclare viser désormais un BPA ajusté entre 5,25 et 5,30 dollars pour l'exercice en cours, et non plus entre 5,53 et 5,65 dollars, ainsi qu'une croissance organique des revenus de l'ordre de 3,5 à 4% pour son second semestre.



Sur son deuxième trimestre comptable, le fournisseur d'équipements médicaux a réalisé un BPA ajusté en baisse de 2% à 1,30 dollar, pour un chiffre d'affaires de près de 7,6 milliards de dollars, en diminution de 3% en données publiées, mais en hausse de 2% en organique.



'La procédure et la reprise de l'approvisionnement plus lentes que prévu ont entraîné un chiffre d'affaires inférieur à nos attentes, précise le CEO Geoff Martha, ajoutant 'continuer de prendre des mesures décisives pour améliorer le rendement global de l'entreprise'.



