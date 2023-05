Medtronic : Accord pour une acquisition en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Medtronic fait part d'un accord définitif pour acquérir EOFlow, société sud-coréenne qui fabrique l'EOPatch, un dispositif d'administration d'insuline 'tubeless, portable et entièrement jetable'.



Dans le cadre de cet accord, le fournisseur d'équipements médicaux lancera une offre publique d'achat, à un prix impliquant une contrepartie totale pour l'acquisition de 971 milliards de wons, soit 738 millions de dollars au taux de change actuel.



L'acquisition devrait être conclue au cours du second semestre 2023, sous réserve de la satisfaction de la condition minimale de l'offre et de certaines conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires requises.



