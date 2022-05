Mediobanca : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Mediobanca perd 1% et sous-performe ainsi la tendance à Milan sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 11,5 à 9,8 euros sur le titre de l'établissement financier italien.



Le broker estime que 'le mix d'activité de la banque n'est pas exagérément attractif dans le contexte actuel', pointant notamment des risques autour des marchés (gestion de fortune/BFI) et un levier sur les taux relativement bas.



