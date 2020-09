Mediaset : En retrait après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Mediaset recule de 4% à Milan après la publication par le groupe de médias d'une perte nette de 18,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre un bénéfice de 102,7 millions sur la même période en 2019.



Le profit opérationnel de l'Italien a chuté d'une année sur l'autre, passant de 191,6 à 31,7 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de plus de 21% à moins de 1,17 milliard avec la contraction de ses recettes publicitaires télévisuelles.



En l'absence de nouvelles mesures de restrictions liées à la crise sanitaire et dans l'hypothèse d'une poursuite du rebond de l'économie, Mediaset s'attend à une amélioration graduelle de ses résultats au second semestre par rapport au premier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.