Mediaset : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Mediaset s'adjuge 5% à Milan avec le soutien de Barclays, qui relève son conseil de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 1,55 à 1,80 euro, indiquant toutefois que 'la valorisation le dissuade de devenir plus positif.'



Le broker souligne que 'la publicité se redresse plus rapidement que prévu', et que 'si la fusion avec Mediaset España a été abandonnée, le groupe demeure très enthousiaste pour une certaine forme de consolidation, ce qui devrait générer des synergies'.



