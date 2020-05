Mediaset : Bénéfice net au T1 affecté par la crise du covid

(CercleFinance.com) - Le groupe italien Mediaset annonce ce mercredi une baisse de 55% de son bénéfice net au premier trimestre, qui s'affiche ainsi à 14.6 millions d'euros, affecté par une nette baisse du marché publicitaire.



Cette baisse reflète en effet, selon le groupe, l'effondrement du marché de la publicité qui a commencé en mars, en Italie et en Espagne, en raison de la crise de Covid-19. De fait, le chiffre d'affaires publicitaire italien est tombé à 427,5 millions d'euros, contre 483,6 millions d'euros au premier trimestre 2019. En Espagne, les revenus publicitaires télévisés sont tombés à 202,8 millions d'euros, contre 223,7 millions d'euros l'an dernier.



L'impact sur les marges et la génération de cash a cependant été compensé par des actions rapides visant à réduire les coûts, précise le diffuseur. 'Evidemment, la situation reste critique et ne permet pas beaucoup de visibilité en termes de performances futures', note ce dernier.





