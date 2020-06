Mediaset : Augmente sa participation dans ProSiebenSat.1

(CercleFinance.com) - Mediaset a déclaré avoir accepté de renforcer sa participation dans ProSiebenSat.1 Media dans le cadre de ses plans d'investissement pour établir une relation solide avec le diffuseur de télévision allemand.



Selon un dossier déposé auprès des autorités de régulation, Mediaset détient désormais 11,7% du géant allemand des médias, contre 8,9% auparavant.



Tous instruments confondus, sa participation représente près de 24,2% des droits de vote de ProSiebenSat.



Dans son dernier rapport annuel, Mediaset a défini son investissement comme 'amical' motivé par une perspective de plus en plus internationale et la nécessité de générer des économies d'échelle et de concurrencer les principaux acteurs mondiaux tels que Netflix.



