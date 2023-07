Mattel : Porté par les débuts tonitruants de 'Barbie'

(CercleFinance.com) - Le titre Mattel est attendu en nette hausse lundi matin à la Bourse de New York, porté par les débuts fracassants en salles du film 'Barbie', produit par Warner Bros. Pictures.



Sorti vendredi aux Etats-Unis, 'Barbie' a cumulé 155 millions de dollars de recettes au cours de son premier week-end d'exploitation, devançant largement 'Oppenheimer' de Christopher Nolan qui a récolté 80,5 millions de dollars, selon les chiffres de BoxOfficeMojo.com.



Il s'agit du plus gros démarrage réalisé cette année dans les salles de cinéma Outre-Atlantique.



En y ajoutant les 182 millions de dollars amassés à l'international, le film réalisé par Greta Gerwig et interprété par Margot Robbie et Ryan Gosling a d'ores et déjà généré 337 millions de dollars de recettes en cinq jours.



Au-delà des royalties devant être versées à Mattel sur ces revenus, le long-métrage représente également une excellente nouvelle en termes d'image pour Mattel.



Le groupe d'El Segundo (Californie) avait bien joué le coup en lançant, dès le début du mois dernier, toute une gamme de poupées et d'accessoires inspirés du film, non seulement sous sa marque Barbie mais aussi sous celles de Uno, Hot Wheels ou Fisher-Price.



Mattel s'est par ailleurs associé avec plus d'une centaine de partenaires afin de commercialiser de nombreux produits inspirés du film dans des secteurs allant de la beauté à la mode.



'C'est là que se trouve la plus grosse opportunité pour Mattel', estiment les analystes de Jefferies.



'En fonction de l'impact du film, les ventes de produits dérivés devraient se situer entre 600 millions et un milliard de dollars, ce qui devrait représenter entre 30 et 100 millions de dollars pour Mattel sur la base d'un taux de redevance compris entre 5% et 10%', calculent-ils.



Pour ce qui concerne les ventes de jouets, Jefferies dit s'attendre à ce que le film génère entre 50 et 100 millions de dollars additionnels pour Mattel.



Le titre Mattel affichait des gains de 1,5% en cotations avant-Bourse. L'action a déjà bondi de 18% sur le mois écoulé.



