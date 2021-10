Mattel : Le titre sans réaction après les résultats

(CercleFinance.com) - Mattel s'inscrit en baisse vendredi à la Bourse de New York, le marché ne se laissant ni impressionner par les résultats supérieurs aux attentes du fabricant de jouets, ni émouvoir par son relèvement d'objectifs.



Une demi-heure après l'ouverture, le titre du groupe californien cède près de 0,8% alors que l'indice S&P 500 évolue autour de son point d'équilibre.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, Mattel a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 813 millions de dollars au troisième trimestre, contre un profit de l'ordre de 311 millions de dollars un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 8% pour s'établir à 1,76 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur une moyenne de 1,64 milliard de dollars.



Le numéro un mondial du jouet américain, connu pour ses marques Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price, dit avoir profité d'une augmentation de la demande et de gains de parts de marché, tout en ayant échappée aux difficultés d'approvisionnement et aux problèmes logistiques.



Il dit par ailleurs anticiper une solide saison de Noël.



A taux de change constants, son chiffre d'affaires est désormais attendu en hausse de 15% cette année, contre une précédente prévision située entre 12% et 14%.



La valeur a gagné 16% depuis le début de l'année.



