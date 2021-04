Mattel : Hausse des ventes de 46% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Mattel a publié hier ses résultats financiers au titre du 1er trimestre 2021. Les ventes nettes du spécialiste des jouets et jeux ont augmenté de 46% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt, à 874M$.



Dans ces conditions, le résultat opérationnel ajusté se chiffre à 28M$, soit une progression de 161M$ en un an, tandis que l'EBITDA ajusté atteint 89M$, en amélioration de 155M$.



Mattel enregistre toutefois une perte nette de 115M$, qui représente tout de même une amélioration de 96M$.



Ynon Kreiz, p.d.-g. de Mattel salue des résultats 'vraiment exceptionnels' qui renforcent la position de l'entreprise en tant que leader de l'industrie du jouet.



'Nous pensons que nous sommes très bien positionnés pour améliorer la rentabilité et accélérer la croissance du chiffre d'affaires en 2021 et au-delà', assure-t-il.



