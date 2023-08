Mattel : De nouveaux produits avec le succès du film 'Barbie'

(CercleFinance.com) - Mattel a annoncé lundi qu'il allait commercialiser toute une série de nouveaux jouets Barbie afin de capitaliser sur le succès fracassant du film qu'il a produit avec le studio Warner Bros Picture.



Cette annonce intervient alors que le long-métrage interprété par Margot Robbie et Ryan Gosling a franchi ce week-end la barre du milliard de dollars de recettes au box-office mondial.



Parmi les nouveaux jouets que le groupe américain compte lancer figurent une demi-douzaine de nouvelles figurines entièrement inspirées des costumes portés par Barbie et Ken dans le film de Greta Gerwig.



L'entreprise californienne va également proposer un ensemble 'Hot Wheels' de quatre Corvettes miniatures dérivées des voitures que les deux personnages conduisent dans le blockbuster.



En seulement 17 jours d'exploitation, le film Barbie a récolté plus de 1,03 milliard de dollars en salles, dont 459,4 millions de dollars aux Etats-Unis et 572,1 millions à l'international.



Il s'agit de la première fois qu'un film mis en scène par une réalisatrice franchit ce cap symbolique.



En amont de la sortie du film, Mattel avait lancé, dès le début du mois de juin, toute une gamme de poupées et d'accessoires inspirés du film, non seulement sous sa marque Barbie mais aussi sous celles de Uno, Hot Wheels ou Fisher-Price.



Mattel s'est par ailleurs associé avec plus d'une centaine de partenaires afin de commercialiser de nombreux produits inspirés du film dans des secteurs allant de la beauté à la mode, un segment dans lequel se trouve la plus grosse opportunité pour Mattel, selon les analystes.



Depuis début juin, le titre affiche un gain de 18% en Bourse.



