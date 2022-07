Mattel : Accord pluriannuel avec SpaceX

(CercleFinance.com) - Mattel annonce un accord pluriannuel avec SpaceX pour produire des jouets et des objets de collection.



En 2023, Mattel commencera à lancer des jouets inspirés de SpaceX sous sa marque emblématique Matchbox. Les objets de collection inspirés de l'astro commenceront à faire leurs débuts sur Mattel Creations, la plateforme de collaboration et de vente directe au consommateur de Mattel.



' Alors que l'exploration spatiale progresse plus rapidement que jamais, nous sommes ravis de travailler avec SpaceX et d'aider à créer des modèles de jeu illimités pour l'explorateur de l'espace chez chaque enfant. ' a déclaré Nick Karamanos, vice-président directeur des partenariats de divertissement chez Mattel.



