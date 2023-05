Marriott : Relèvement d'objectifs pour 2023

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats de premier trimestre, Marriott International indique relever ses prévisions pour l'ensemble de 2023, soulignant que 'un mois après le début du deuxième trimestre, les tendances mondiales en matière de réservations restent robustes'.



La chaine hôtelière anticipe désormais un BPA ajusté entre 7,97 et 8,42 dollars, un EBITDA ajusté entre 4,36 et 4,54 milliards de dollars, ainsi qu'une croissance de son RevPAR (revenu par chambre disponible) comparable entre 10 et 13% à dollar constant.



Sur le trimestre écoulé, Marriott a engrangé un BPA ajusté de 2,09 dollars, contre 1,25 dollar un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 759 millions, pour un RevPAR comparable en croissance de 34,3% à dollar constant (dont +63,1% hors Amérique du Nord).



