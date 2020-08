Marriott : Perte plus forte que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - La chaine hôtelière Marriott International dévoile une perte nette ajustée de 210 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2020, soit une perte de 64 cents par action, supérieure d'une vingtaine de cents au consensus de marché.



Reflétant les effets de la pandémie de Covid-19, le RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable a plongé de 84,4% à dollar constant, entrainant un effondrement de l'EBITDA ajusté à 61 millions de dollars contre 952 millions un an auparavant.



S'il ne peut faire d'estimation de l'impact financier de la crise sanitaire 'compte tenu des nombreuses incertitudes qui y sont associées', Marriott s'attend à ce que la Covid-19 'continue d'être sensible sur les résultats du groupe'.



