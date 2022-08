Marriott : BPA plus que doublé au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Marriott International publie un BPA ajusté du deuxième trimestre 2022 de 1,80 dollar, contre 79 cents un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 1,02 milliard, en augmentation de près de 83% par rapport au deuxième trimestre 2021.



La chaine hôtelière revendique un RevPAR (revenu par chambre disponible) comparable en dollars constants à l'échelle du système en hausse de 70,6% en comparaison annuelle, mais en recul de 2,9% par rapport à la même période en 2019.



'Avec une demande croissante dans tous les segments de clientèle tout au long du trimestre et presque tous les pays assouplissant les restrictions de voyage, le RevPAR mondial a dépassé les niveaux de 2019 en juin', pointe cependant son CEO Anthony Capuano.



