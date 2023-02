Marriott : BPA augmenté de moitié au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Marriott International dévoile un BPA ajusté du quatrième trimestre 2022 de 1,96 dollar, comparativement à 1,30 dollar sur le trimestre correspondant de 2021, et un EBITDA ajusté en progression de 47% à 1,09 milliard de dollars.



Le RevPar (revenu par chambre disponible) comparable en dollars constants du système a augmenté de 28,8% à l'échelle mondiale, dont des hausses de 23,6% en Amérique du Nord et de 45,1% sur les marchés internationaux.



Affichant sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté plus que doublé à 6,69 dollars, la chaine hôtelière l'anticipe pour 2023 entre 7,23 et 7,91 dollars, sur la base d'un RevPar comparable en dollars constants du système attendu en croissance de 6 à 11%.



