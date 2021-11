Marriott : Bénéfice net déclaré de 220 M$ au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le RevPAR comparable en dollars constants a augmenté de 118,4% dans le monde au troisième trimestre 2021. La hausse est de 134,7% aux États-Unis et au Canada et de 76,3% sur les marchés internationaux, par rapport au troisième trimestre de 2020.



Le bénéfice net déclaré au troisième trimestre a totalisé 220 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net déclaré de 100 millions de dollars au trimestre de l'exercice précédent.



Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2021 est de 327 millions de dollars, contre un bénéfice net ajusté de 44 millions de dollars au troisième trimestre de 2020.



Le BPA dilué déclaré au troisième trimestre a totalisé 0,67 $, comparativement à un BPA dilué déclaré de 0,31 $ au trimestre de l'exercice précédent. Le BPA dilué ajusté est de 0,99 $ contre 0,13 $ au trimestre de l'exercice précédent.



À la fin du trimestre, le pipeline de développement mondial de Marriott totalisait 2 769 établissements et près de 477 000 chambres. Plus de 206 000 chambres sont en cours de construction à la fin du troisième trimestre de 2021.



