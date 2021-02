Marriott : Anthony Capuano désigné nouveau CEO

(CercleFinance.com) - Marriott International annonce que son conseil d'administration a désigné Anthony Capuano comme nouveau directeur général (CEO) et membre du conseil, avec prise d'effets immédiate, suite au décès inattendu du PDG Arne Sorenson, le 15 février dernier.



Le conseil a également nommé Stephanie Linnartz comme présidente, là aussi à compter de ce jour. Pour mémoire, Anthony Capuano et Stephanie Linnartz partageaient depuis une semaine la responsabilité de superviser les opérations quotidiennes du groupe hôtelier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.