Marks & Spencer : Révise ses prévisions en raison du COVID-19

(CercleFinance.com) - Le détaillant britannique Marks and Spencer a déclaré ce matin qu'il avait revu ses directives, en supprimant ses prévisions de bénéfices actuelles en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.



Le titre M&S baisse de plus de 8% à la Bourse de Londres après cette annonce par la direction.



Dans un communiqué, M&S a déclaré que ses prévisions de bénéfice avant impôt pour l'exercice en cours étaient, jusqu'à cette semaine, dans la fourchette des attentes du marché et conformes aux orientations publiées en janvier.



Cependant, le résultat final pourrait se situer au niveau inférieur ou inférieur à la fourchette de 440 millions à 460 millions de livres, en raison de l'activité 'très déprimé' des vêtements et de la maison, selon le communiqué.



Dans la crise actuelle, la société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de verser de dividende final pour cet exercice, ce qui entraînerait une économie de trésorerie d'environ 130 millions de livres sterling.



Le groupe a déclaré avoir accès à des liquidités grâce à sa facilité de crédit renouvelable de 1,1 milliard de livres, venant à échéance en avril 2023.



'Il semble que le groupe ait accès à des liquidités importantes, mais l'ampleur de l'impact sur les vêtements et la maison est une préoccupation compte tenu d'un loyer annuel de 800 millions de livres', ont déclaré les analystes de Liberum.



