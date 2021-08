Marks & Spencer : Objectif de profit relevé pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point sur son activité, Marks & Spencer fait part d'un relèvement d'objectif pour l'exercice en cours, tablant désormais sur un profit avant impôt ajusté supérieur à la borne haute de sa fourchette-cible précédente, qui allait de 300 à 350 millions de livres.



Alors que ses perspectives d'activité étaient 'hautement incertaines' en début d'exercice, la chaine de grands magasins explique avoir 'observé une performance encourageante, permettant de confirmer que son programme de transformation est en bonne voie'.



Sur les 19 premières semaines de son exercice, en comparaison annuelle, M&S revendique ainsi des croissances de revenus de 10,8% pour l'alimentaire, de 92,2% pour l'habillement et la maison, et de 39,7% pour l'international.



