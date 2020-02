Marks & Spencer : Nouveau directeur financier en juin

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer fait part de la nomination d'Eoin Tonge comme membre du conseil et directeur financier (CFO). Il prendra ses fonctions en juin après une période de transition avec l'actuel CFO par intérim, David Surdeau.



Actuellement CFO de Greencore Group depuis 2016, Eoin Tonge a supervisé les changements stratégiques clés de cette société, dont la cession des activités américaines, le renforcement du bilan, les redistributions aux actionnaires et la simplification de l'activité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer