Marks & Spencer : Gagne 2%, un analyste relève sa cible

(CercleFinance.com) - Les actions Marks & Spencer sont en hausse de près de 2% alors que Berenberg a augmenté son objectif de cours sur l'action du détaillant britannique.



L'analyste allemand - qui est à 'achat' sur le titre - a déclaré qu'il a relevé son prix cible de 125 à 160 pence, ce qui représente un potentiel de hausse de 16%.



Le lancement du vaccin pourrait apporter un peu de visibilité pour une reprise, selon l'analyse.



'Alors que les restrictions COVID-19 en cours vont peser sur les performances à court terme de Marks & Spencer, la pandémie elle-même a forcé le groupe à remédier à ses faiblesses - et il devrait en sortir une entreprise beaucoup plus forte', déclare Berenberg.



