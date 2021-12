Marks & Spencer : En recul avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer recule de plus de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Londres, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours rehaussé de 230 à 250 pence.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker précise remonter de 35% son estimation de profit avant impôt pour l'exercice 2022 de la chaine britannique de grands magasins, mais il ne voit que des relèvements modérés de 5-7% au-delà.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.