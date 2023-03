Marks & Spencer : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer gagne 1% et surperforme la tendance à Londres, aidé par Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 150 à 200 pence, dans le sillage d'estimations de BPA augmentées pour la chaine de grands magasins.



'Alors que le redressement prend de l'ampleur, nous pensons que M&S offre un levier à la fois pour une reprise de la consommation au Royaume-Uni et une baisse de l'inflation des prix alimentaires au cours de l'année prochaine', affirme le broker.



