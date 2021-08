Marks & Spencer : Bien orienté, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer s'adjuge plus de 4% à Londres avec le soutien de Credit Suisse, qui réaffirme son opinion 'surperformance' tout en remontant son objectif de cours de 185 à 215 pence sur le titre de la chaine de grands magasins.



'Malgré un environnement modéré pour la consommation au Royaume Uni pour l'alimentaire et la maison-habillement, M&S bénéficie d'un positionnement favorable et de gains de parts de marché grâce à la disparition de pairs', note le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.