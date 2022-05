Marks & Spencer : Bénéfices en hausse sur deux ans en 2021-22

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer publie au titre de son exercice 2021-22 un BPA ajusté de 21,7 pence et un profit imposable ajusté de 522,9 millions de livres, en progressions de près de 30% par rapport à leurs niveaux respectifs d'il y a deux ans.



Toujours par rapport à l'exercice 2019-20 -période de comparaison prise par le groupe en raison de la pandémie de Covid-19-, le chiffre d'affaires de la chaine britannique de grands magasins a augmenté de 6,9% pour approcher les 10,9 milliards de livres.



S'il constate une activité en croissance sur les six premières semaines de son exercice 2022-23 en comparaison annuelle, M&S s'attend à ce que 'l'impact de la baisse des revenus réels s'accentue et perdure pendant au moins le reste de l'exercice'.



