Marks & Spencer : Baisse de 8,4% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer reste à peu près stable à Londres, après l'annonce par la chaine de grands magasins d'un chiffre d'affaires de 2,77 milliards de livres au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 8,4% en comparaison annuelle.



Sur le seul Royaume Uni, ses ventes ont diminué de 7,6% en données comparables, une croissance de 2,6% dans l'alimentaire ayant été largement contrebalancée par une chute de 24,1% en vêtements et maison.



'Un confinement effectif au Royaume Uni, potentiellement jusqu'à Pâques, aura un impact sur les ventes des magasins et nous continuons à gérer activement notre stock vêtements et maison et notre base de coûts de magasins en conséquence', prévient-il.



