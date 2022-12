Marks & Spencer : Accord avec bp autour de bornes de recharge

(CercleFinance.com) - bp annonce ce matin la signature d'un accord exclusif avec Marks & Spencer (M&S) afin d'équiper le réseau de magasins M&S à travers le Royaume-Uni en bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE).



L'accord verra M&S et bp pulse (la division chargée de l'activité de recharge des véhicules électriques de bp), travailler ensemble afin d'installer 900 premiers points de recharge de véhicules électriques dans environ 70 magasins nationaux de M&S au cours des deux prochaines années.



Le déploiement ajoutera jusqu'à 40 000 kWh de capacité de recharge à l'infrastructure de véhicules électriques du Royaume-Uni et combinera à la fois des bornes de recharge rapide (≥50kW) et ultra-rapide (≥150kW).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.