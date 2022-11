Marks and Spencer : Nomme un directeur financier par intérim

(CercleFinance.com) - Marks and Spencer a annoncé vendredi la nomination de Jeremy Townsend en tant que directeur financier à titre intérimaire.



Townsend, qui rejoindra les équipes du distributeur britannique à compter du 22 novembre, était jusqu'ici le directeur financier du spécialiste de la désinsectisation et de la dératisation Rentokil Initial.



Dans son communiqué, M&S confirme que son directeur financier actuel, Eoin Tonge, quittera le conseil d'administration le 9 décembre, puis le groupe en date du 19 janvier, avec l'intention d'assurer un passage de témoin en douceur à la direction financière.



L'action Marks and Spencer progressait de 2% vendredi à la Bourse de Londres suite à cette annonce.



