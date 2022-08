Marché : Warner Bros. Discovery revoit en baisse ses perspectives de bénéfice

par Chavi Mehta et Dawn Chmielewski

(Reuters) - Le géant américain des médias et du divertissement Warner Bros. Discovery Inc a revu en baisse ses perspectives de bénéfice annuel et annoncé une perte nette de 3,4 milliards de dollars (3,34 milliards d'euros) au deuxième trimestre.

L'action du groupe né de la fusion entre AT&T et Discovery chutait de 9,5% vendredi dans les échanges avant-Bourse.

Warner Bros. Discovery a également dévoilé une nouvelle stratégie jeudi lors de la publication de ses trimestriels, annonçant notamment son intention de fusionner son service de diffusion de vidéos en ligne HBO Max avec Discovery+, alors que les services de streaming sont confrontés à un ralentissement de la demande.

La société va également créer un plan sur dix ans pour sa franchise DC comics, à l'origine de films à succès comme "Wonder Woman" ou "Superman".

Warner Bros. Discovery s'attend à ce que son Ebitda ajusté se situe entre 9 et 9,5 milliards de dollars pour 2022, en baisse par rapport à ses estimations de 10 milliards de dollars établies avant le bouclage de la fusion à 43 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice de 12 milliards de dollars en 2023.

La société, qui a publié des résultats combinés pour la première fois, a annoncé 92,1 millions d'abonnés au streaming à la fin du deuxième trimestre.

Ce chiffre reflète un gain d'environ 1,7 million d'abonnés par rapport au trimestre précédent, mais aussi une baisse d'environ 300.000 abonnés aux États-Unis et au Canada.

