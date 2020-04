Marché : Virgin Australia se déclare en cessation de paiements

SYDNEY (Reuters) - Virgin Australia Holdings Ltd a annoncé mardi être en cessation de paiements afin de recapitaliser l'entreprise et de sortir de la crise du coronavirus dans une position financière plus solide.

Virgin a déclaré que l'équipe de direction actuelle resterait en place et que la compagnie assurerait les vols domestiques et internationaux déjà programmés.

La compagnie aérienne emploie plus de 10.000 personnes et se place derrière son principal rival Quantas Airways Ltd. Ce dernier aurait le monopole du marché australien si Virgin arrêtait ses vols.

(Jamie Freed, version française Camille Raynaud)

