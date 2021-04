USA : Pfizer-BioNTech déposent une demande d'autorisation de leur vaccin pour les 12-15 ans

(Reuters) - Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech ont demandé vendredi à la FDA, l'autorité américaine de régulation des médicaments, d'autoriser l'utilisation en urgence de leur vaccin contre le COVID-19 pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Le vaccin n'est actuellement autorisé aux Etats-Unis que pour les 16 ans et plus.

Les deux laboratoires ont déclaré le mois dernier que leur produit s'était révélé sûr et efficace pour les 12-15 ans dans un essai clinique.

On ignore quand la Food and Drug Administration pourrait accorder son feu vert. La directrice des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Rochelle Walensky, a évoqué la mi-mai jeudi dans une interview à la chaîne ABC News.

Les groupes pharmaceutiques Moderna et Johnson & Johnson sont également en train de pratiquer des essais cliniques de leurs vaccins COVID sur les 12-18 ans.

Pfizer et Moderna ont aussi lancé des essais sur des catégories d'âge encore plus jeunes, de six mois à 11 ans. Les deux sociétés espèrent pouvoir être en mesure de vacciner les enfants de moins de 11 ans dès le début de l'an prochain.

La vaccination des enfants et des adolescents est considérée comme une étape cruciale en vue d'atteindre l'immunité collective contre le virus SARS-CoV-2, à l'origine du COVID-19.

Pfizer et BioNTech prévoient de déposer d'autres demandes d'autorisation dans d'autres régions dans les jours à venir.

(Michael Erman et Mrinalika Roy; version française Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2021 Thomson Reuters