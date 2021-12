LOS ANGELES (Reuters) - "Spider-Man: No Way Home" a engrangé aux environs de 253 millions de dollars (225 millions d'euros) de ventes de billets aux Etats-Unis et au Canada dans le courant du week-end, ce qui en fait le troisième plus gros lancement de film dans l'histoire d'Hollywood, a annoncé dimanche son distributeur Sony Corp.

A travers le globe, le dernier opus de la saga de l'homme araignée a totalisé 334,2 millions de ventes supplémentaires, soit une recette totale de 587,2 millions de dollars, d'après les estimations du studio.

Le blockbuster a fait revenir les foules dans les salles d'AMC Entertainment, Cinemark etCineworld qui ont souffert pendant la crise du Covid-19. La propagation du variant Omicron suscite cependant de nouvelles inquiétudes.

Si Broadway a annulé des spectacles et la Nation Football League reporté des matches, les cinémas étaient remplis. Les fans se sont pressés dans les salles obscures pour découvrir la nouvelle super-production à gros budget co-produite par Sony et Walt Disney Co distribuée seulement au cinéma.

(Reportage Lisa Richwine, version française Gwénaëlle Barzic)

