Marché : UniCredit envisage de quitter la Russie

MILAN (Reuters) - UniCredit, deuxième banque italienne, a engagé un examen en urgence de ses activités en Russie et pourrait décider de se retirer du pays en raison de l'invasion russe en Ukraine, a déclaré mardi l'administrateur délégué du groupe, Andrea Orcel.

S'exprimant lors de la Morgan Stanley European Financials Conference, Orcel a ajouté que la décision était complexe et pourrait prendre du temps en raison de la nécessité de soutenir le personnel local de la banque ainsi que les entreprises européennes qui tentent également de quitter le pays.

"Nous envisageons une sortie, mais nous devons évidemment tenir compte de la complexité et des conséquences de ce que nous faisons là-bas", a-t-il déclaré dans le cadre de la conférence de Londres.

"L'impact le plus important est sur le terrain. Il s'agit de 4.000 personnes que je considère comme des collègues (...) et de 1.250 entreprises européennes qui ont gardé des quartiers sur les marchés où nous opérons et qui nécessitent notre aide."

Orcel a également déclaré que l'environnement économique avait changé en raison de la crise ukrainienne et que la banque partait désormais du principe qu'il y aurait une stagflation.

"Nous allons avoir un choc", a-t-il dit.

Le chef du groupe a affirmé qu'il croyait toujours que la banque pouvait atteindre les objectifs de distribution de liquidités qu'elle avait fixés en décembre, mais que cela dépendait de l'environnement économique général.

UniCredit a indiqué la semaine dernière qu'un amortissement complet de ses activités en Russie, y compris l'exposition transfrontalière, coûterait environ 7,4 milliards d'euros (8,1 milliards de dollars).

Elle a confirmé le versement de dividendes en espèces dans le pire des cas, mais a subordonné son projet de rachat d'actions à la condition que ses fonds propres de base restent supérieurs à 13%.

Orcel a également averti que la crise avait mis la barre plus haut pour les opérations de fusion et d'acquisition, étant donné qu'UniCredit devrait désormais utiliser son capital excédentaire en partie pour amortir le choc.

(Reportage Valentina Za; version française Federica Mileo)

