Ukraine : L'Assemblée générale de l'Onu demande à la Russie de cesser les combats

NATIONS UNIES (Reuters) - L'Assemblée générale de l'Onu a voté jeudi un appel à la paix en Ukraine, à la veille du premier anniversaire de la guerre, demandant de nouveau à la Russie de retirer ses troupes du pays et de mettre fin à son offensive.

La résolution a été adoptée avec 141, tandis que six pays ont soutenu la Russie en votant non, et 32 pays - dont la Chine - se sont abstenus.

(Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

