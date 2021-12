UBS : Sarah Youngwood nommée directrice financière après le départ de Kirt Gardner

GENÈVE (Reuters) - La banque suisse UBS a annoncé mercredi la nomination de Sarah Youngwood au poste de directrice financière du groupe, à compter du mois de mai, après la décision de son actuel directeur financier Kirt Gardner de démissionner.

Depuis 2016, Sarah Youngwood occupait le poste de la directrice financière de la branche Consumer & Community Banking de JPMorgan Chase, a indiqué UBS dans un communiqué, ajoutant qu'elle rejoindrait son comité exécutif à partir de mars.

Kirt Gardner, arrivé chez UBS en 2013, assistera la nouvelle directrice pendant sa période d'intégration de deux mois avant de quitter UBS pour "poursuivre d'autres opportunités" en mai, a precisé la banque.

Depuis 2020, Sarah Youngwood était directrice financière de la division technologique mondiale de JP Morgan Chase et était également chargée des questions de diversité et d'inclusion.

Entre 2012 et 2016, elle a été responsable des relations avec les investisseurs pour JPMorgan Chase et a auparavant occupé pendant 14 ans différents rôles au sein du groupe des institutions financières de la banque d'investissement de JPM à Paris, Londres et New York.

