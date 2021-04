Marché : TSMC va investir 100 milliards de dollars sur trois ans pour répondre à la demande de puces

TAIPEI (Reuters) - Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé jeudi son intention d'investir 100 milliards de dollars (85 milliards d'euros) au cours des trois prochaines années afin d'accroître ses capacités dans la foulée de l'annonce par Intel d'un projet similaire pour 20 milliards de dollars.

TSMC, premier sous-traitant mondial pour la fabrication de puces, compte parmi ses clients Apple et Qualcomm . Le groupe avait déjà indiqué vouloir investir cette année entre 25 et 28 milliards de dollars pour développer et produire des puces de premier plan.

La décision du groupe taïwanais survient sur fond de pénurie mondiale de composants électroniques, qui affecte depuis quelques mois la production automobile et depuis peu les fabricants de smartphones, d'ordinateurs et même d'appareils électroménagers dans un contexte de hausse de la demande liée à la pandémie due au nouveau coronavirus.

"Nous entrons dans une période de croissance plus forte (...) la 5G et le calcul haute performance devraient alimenter une forte demande pour nos technologies de semi-conducteurs au cours des prochaines années", écrit TSMC dans un communiqué transmis à Reuters.

"En outre, la pandémie de COVID-19 accélère également la numérisation dans tous les domaines", ajoute le groupe.

TSMC, comme d'autres entreprises technologiques, profite du développement du télétravail et de l'école à distance, deux tendances de fond qui poussent les consommateurs à s'équiper en tablettes, ordinateurs et autres équipements.

Intel a annoncé le 23 mars qu'il allait étendre de manière significative ses capacités de production de puces de premier plan avec notamment la construction de deux usines dans l'Etat américain de l'Arizona.

(Ben Blanchard à Taipei et Sayantani Ghosh àSingapour; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

