Marché : Trois anciens patrons de Credit Suisse accusés de prise de risque excessive

ZURICH (Reuters) - Un groupe de détenteurs d'obligations "Additional Tier 1" (AT1) de Credit Suisse a déposé une plainte collective accusant d'anciens dirigeants de la banque suisse d'être responsables de sa chute.

La plainte déposée mardi devant un tribunal de New York accuse les anciens patrons Thomas Gottstein, Tidjane Thiam et Brady Dougan, ainsi que plusieurs autres cadres, d'avoir effectué des transactions excessivement risquées pour obtenir des rendements élevés à court terme, ainsi que des primes.

"Les directeurs et cadres supérieurs du Credit Suisse, ainsi que la culture pourrie qu'ils ont inculquée et encouragée, ont détruit la confiance dans la banque, ce qui a conduit à son effondrement", indique la plainte.

Les plaignants accusent également les dirigeants d'avoir "créé et perpétué une culture au sein du Credit Suisse qui plaçait les profits, la prise de risques excessive et les transactions personnelles au-dessus d'une gestion saine des risques et du respect de la loi".

Le mois dernier, le Tribunal administratif fédéral suisse a déclaré avoir reçu 230 plaintes contre l'autorité de régulation financière du pays, la Finma, après qu'elle a annulé la valeur des obligations AT1 de Credit Suisse.

(Reportage Noele Illien ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters