Marché : Tesla va augmenter sa production à Shanghai après ses baisses de prix

SHANGHAI (Reuters) - Tesla prévoit d'augmenter la production de son usine de Shanghai au cours des deux prochains mois pour répondre à la demande suscitée par ses baisses de prix agressives sur ses modèles les plus vendus, selon une note interne vue par Reuters et une personne informée de ce projet.

Le constructeur de voitures électriques prévoit de produire en moyenne près de 20.000 véhicules par semaine dans son usine de Shanghai en février et en mars, indique cette note détaillant le programme de production de ce site, le plus productif et le plus rentable de Tesla.

Ce plan porterait la production de l'usine de Shanghai, qui assemble des véhicules pour le marché chinois et pour l'exportation vers l'Europe, à peu près au même niveau qu'en septembre, lorsqu'elle a produit 82.088 exemplaires de Model 3 et Model Y, selon les données de la China Passenger Car Association.

Le groupe d'Elon Musk n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'usine Tesla de Shanghai avait réduit en décembre sa production d'environ un tiers par rapport à novembre et prolongé la période de vacances du Nouvel An lunaire pour ses employés en janvier, afin de faire face à la hausse des stocks, avant que le constructeur n'annonce une baisse de ses prix de vente de 6% à près de 14% en Chine.

Elon Musk, directeur général du constructeur, a déclaré la semaine dernière que les commandes étaient à peu près le double de la production en janvier après les réductions de prix dans le monde entier.

Elon Musk a déclaré que les livraisons de 2023 pourraient atteindre 2 millions de véhicules sans élément perturbateur externe.

Les baisses de tarifs de Tesla en Chine ont déclenché une guerre des prix, les constructeurs automobiles chinois Xpeng et Aito ayant suivi l'exemple de leur homologue américain.

Sur les 29 premiers jours de janvier, les ventes quotidiennes de Tesla en Chine ont bondi en moyenne de 36% par rapport à la période correspondante de 2022, pour atteindre 25.686 véhicules.

(Reportage Zhang Yan et Brenda Goh ; version française Diana Mandiá)

Copyright © 2023 Thomson Reuters