Marché : Telecom Italia améliore sa prévision de bénéfice 2022

MILAN (Reuters) - Telecom Italia (TIM) table sur une baisse moins forte qu'anticipée auparavant de son bénéfice d'exploitation en 2022 grâce à des résultats encourageants au deuxième trimestre, favorisés par la réduction des coûts et la contribution de sa filiale brésilienne.

Le premier opérateur italien de télécommunications a déclaré mercredi, confirmant des informations de Reuters, qu'il prévoyait désormais pour cette année une baisse de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) dans le bas d'une fourchette de 1 à 10% et non plus dans le milieu ou le haut.

TIM a déclaré que son Ebitda avait baissé de 12,3% pour la période d'avril à juin, à 1,3 milliard d'euros, légèrement au-dessus du consensus des analystes qui ressortait à 1,29 milliard.

"La stabilisation et la réorganisation des activités nationales se sont poursuivies au deuxième trimestre, de même que l'accélération du développement de TIM Brasil", a déclaré la société, ajoutant qu'elle avait déjà atteint environ 70% de son objectif de réduction des coûts pour 2022.

Sous la direction de son administrateur délégué Pietro Labriola, Telecom Italia a présenté le 7 juillet dernier un plan stratégique visant à séparer son réseau de téléphonie fixe de ses activités de services dans l'espoir de lever des liquidités et de réduire son endettement.Le premier opérateur italien de télécommunications éprouve des difficultés à rester compétitif sur son marché national, où il réalise la majeure partie de ses revenus, et a enregistré l'an dernier une perte nette record de 8,4 milliards d'euros.

(Reportage Elvira Pollina; version française Elitsa Gadeva, édité par Jean-Stéphane Brosse)

