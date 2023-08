Marché : Tapestry achète Capri, propriétaire de Michael Kors, pour $8,5 mds

(Reuters) - Tapestry, maison mère de Coach, va acquérir Capri Holdings, propriétaire des marques Michael Kors et Versace, dans le cadre d'une transaction à 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), ont annoncé jeudi les deux groupes américains, créant ainsi une grande maison de mode plus à même de se mesurer aux concurrents européens du luxe.

Tapestry offre 57 dollars par action Capri, ce qui représente une prime de près de 65% sur le cours de clôture de sa cible mercredi. Dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York, Capri grimpait de 59% tandis que le titre Tapestry reculait de 4,2%. Les acteurs américains de l'industrie du luxe ont toujours été distancés par leurs concurrents européens, comme le numéro un mondial du secteur LVMH, qui compte parmi ses 75 marques Louis Vuitton, Dior et Tiffany. L'opération pourrait donner une nouvelle impulsion aux deux entreprises alors que le secteur de la vente au détail aux Etats-Unis fait face à une demande domestique plus faible, en raison de l'inflation, et à une reprise inégale sur le marché chinois.

"L'affaiblissement de la demande a exercé une pression sur Tapestry et Capri, qui se tournent désormais vers les marchés internationaux pour soutenir leur croissance. Il y a plus de sécurité à se lancer dans des projets internationaux audacieux à deux", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

Tapestry - alors connu sous le nom de Coach Inc - a acheté en 2017 la marque de sacs à main Kate Spade pour 2,4 milliards de dollars.

La même année, Capri, anciennement connu sous le nom de Michael Kors, a mis la main sur la marque britannique de chaussures Jimmy Choo pour 1,2 milliard de dollars. Un an plus tard, c'était le tour de Versace de tomber dans son escarcelle pour 2,2 milliards de dollars.

L'acquisition de Capri pourrait amorcer la reprise des opérations dans le luxe américain, alors que les grands groupes européens continuent d'agrandir leur portefeuille en s'emparant de marques haut de gamme.

Le mois dernier, Kering a déclaré prendre une participation de 30% dans la marque italienne Valentino. LVMH a conclu l'acquisition du joaillier Tiffany pour 15,8 milliards de dollars début 2021.

(Chandni Shah et Aishwarya Venugopal à Bangalore, Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters