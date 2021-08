Stellantis : Premiers résultats semestriels records malgré les puces

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN (Reuters) - Stellantis a fait état mardi d'un record de marge opérationnelle pour ses premiers résultats semestriels depuis la naissance du groupe et relevé son objectif pour l'année, le succès de ses pick-ups et SUV en Amérique du Nord et en Europe éclipsant l'impact de la pénurie de puces.

Le quatrième constructeur automobile mondial, né en janvier de la fusion entre PSA et FCA, a dégagé un résultat opérationnel courant proforma de 8,6 milliards d'euros, soit une marge de 11,4%, et vise désormais sur l'année une marge d'environ 10% contre un objectif précédent compris entre 5,5% et 7,5%.

Le consensus des analystes réalisé par Reuters donnait un résultat opérationnel de 5,938 milliards d'euros. A la Bourse de Milan, l'action Stellantis gagnait plus de 4,5% vers 12h00, en tête du CAC 40.

"Le marché a été pris par surprise et ne s'attendait pas à ce que les résultats soient si bons", commente un trader basé à Milan.

Dans un communiqué, le directeur général Carlos Tavares a salué "l'excellence opérationnelle et l'exécution des synergies qui ont conduit le groupe à obtenir des résultats financiers très solides au 1er semestre 2021".

Stellantis dépasse ainsi le précédent record de marge opérationnelle inscrit par l'ex-PSA sous la houlette de Carlos Tavares, qui était de 8,7% au premier semestre 2019.

Les résultats du groupe ont également été soutenus par les premières synergies issues du mariage franco-italo-américain, qui sont ressorties à 1,3 milliard d'euros de cash net au premier semestre. Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Richard Palmer s'est dit du coup confiant que l'objectif de cinq milliards d'euros de synergies à long terme soit atteint. Stellantis compte réaliser 80% de cet objectif d'ici 2024, a-t-il ajouté.

Comme l'ensemble du secteur automobile, le quatrième constructeur automobile mondial souffre cependant lui aussi de la crise des semi-conducteurs.

Richard Palmer a prévenu ne pas attendre d'amélioration sur ce front avant le quatrième trimestre. Cette pénurie, qui s'est traduite par un free cash flow industriel proforma négatif de 1,2 milliard d'euros sur le semestre, devrait occasionner la perte en production d'environ 1,4 million de véhicules en 2021, pour moitié sur chaque semestre.

Stellantis a néanmoins vu son chiffre d'affaires bondir de 46% à 75,3 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année grâce aux gains en volumes et à l'effet prix de ses modèles les plus rémunérateurs. Rien qu'en Amérique du Nord, la marge de Stellantis a atteint 16,1%, là aussi un record. Le bénéfice net frôle les six milliards d'euros.

Le consensus Reuters donnait un chiffre d'affaires de 73,91 milliards d'euros et un bénéfice net de quatre milliards.

(Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, avec Giancarlo Navach à Milan, édité par Blandine Hénault)

