Marché : Stellantis et FIH Mobile créent une coentreprise de cockpit connecté

(Reuters) - Stellantis a annoncé mardi la création avec FIH Mobile, filiale du groupe taïwanais Foxconn, d'une co-entreprise basée aux Pays-Bas qui fournira des solutions innovantes de cockpit intelligent à l'industrie automobile.

Dans un communiqué, le constructeur automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler a indiqué que la nouvelle entité commune, Mobile Drive, sera détenue à parts égales par Stellantis et Foxconn. L'équipe de direction sera composée de dirigeants de chaque société, a-t-il précisé.

"À terme, l'offre de cockpits intelligents sera non seulement disponible pour tous les véhicules Stellantis, mais aussi pour les constructeurs automobiles tiers", est-il écrit dans le communiqué. "Cela élargira la portée et l'impact de Mobile Drive, dont l'objectif est de devenir un leader mondial des solutions de cockpits intelligents et de véhicules connectés."

Stellantis et Foxconn avaient signé le 18 mai dernier un protocole d'accord non contraignant pour créer cette co-entreprise.

(Rédigé par Jean Terzian)

