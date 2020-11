Marché : SocGen revient dans le vert au 3e trimestre après deux trimestres de pertes

PARIS (Reuters) - La Société générale est revenue dans le vert au troisième trimestre grâce au retour à meilleure fortune du trading actions et une nette baisse de ses charges, après deux trimestres consécutifs de pertes sur fond de crise sanitaire, économique et financière.

La troisième banque française par la capitalisation boursière indique dans un communiqué avoir dégagé un bénéfice net de 862 millions d'euros sur le trimestre contre des pertes de respectivement 326 millions et 1.264 millions d'euros aux premier et deuxième trimestres.

Sur la période, la banque a vu ses charges baisser de 8,2% tandis que ses provisions pour risques de crédit ont bondi de 57%.

Dans les activités de marché, les revenus progressent de 4,5%, avec une hausse de plus de 9% sur les taux, crédit et changes. Les revenus du trading actions sont multipliés par 3,7 par rapport au deuxième trimestre et en hausse de 5,1% par rapport à juin 2019.

La rentabilité de la banque de financement et d'investissement s'est aussi améliorée, passant sur un an de 6,9% à 10,3%.

A fin septembre, son ratio de solvabilité financière "common equity tier 1", très surveillé par le marché, ressort à 13,2% contre 12,5% à fin juin.

La banque vise désormais pour la fin de l'année un ratio au-dessus de 12%.

(Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Henri-Pierre André)

