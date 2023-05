Marché : SocGen fait mieux que prévu au T1 avec les provisions et les taux et devises

PARIS (Reuters) - Société générale a publié vendredi des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre à la faveur d'une baisse plus prononcé que prévu de son côté du risque et de ses activités taux, crédit et change.

La troisième banque française par la capitalisation boursière, après BNP Paribas et Crédit agricole, indique dans un communiqué avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 5,7% à 868 millions d'euros.

Selon un consensus de Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 449 millions d'euros.

Sur le trimestre, ses revenus ont reculé de 5,3%, tandis que son coût du risque a baissé de 67,6%.

La banque indique s'attendre pour cette année à un coût du risque sous les 30 points de base alors qu'elle l'attendait entre 30 et 35 points de base auparavant.

Comme ses concurrents, sa banque de financement et d'investissement a profité d'un trimestre dynamique pour les activités taux, crédit et change (FIC) où les revenus ont crû de 16%.

En revanche, dans la banque de détail en France, les revenus ont reculé 11%.

"L'année 2023 constituera une année de transition en matière de revenus de la banque de détail en France, du fait d'une marge nette d'intérêt attendue en baisse", souligne la banque.

"La projection de la marge nette d'intérêt de la Banque de détail en France est estimée en recul d'environ -15% à -20% en 2023 par rapport à 2022", poursuit le groupe bancaire. "Le bénéfice des taux positifs se matérialisera dès 2024".

(Reportage Mathieu Protard, version française Matthieu Protard)

