Marché : Shell réduit son dividende pour la première fois depuis 80 ans

LONDRES (Reuters) - Royal Dutch Shell a réduit jeudi son dividende pour la première fois depuis 80 ans, après une forte baisse des bénéfices due à la crise du coronavirus qui a entraîné un effondrement de la demande mondiale de pétrole, faisait chuter son cours à la Bourse de Londres.

"Compte tenu de la détérioration continue des perspectives macroéconomiques et de l'incertitude importante à moyen et long terme, nous prenons de nouvelles mesures prudentes pour renforcer notre résilience, soutenir la solidité de notre bilan et la création de valeur à long terme", déclare Ben van Beurden, PDG du groupe, dans un communiqué.

Le dividende, qui était de 47 cents (0,43 euros) par action au quatrième trimestre 2019, sera ramené à 16 cents (0,16 euros) pour le premier trimestre 2020. La compagnie se targuait jusqu'ici de ne l'avoir jamais réduit depuis la Seconde Guerre mondiale, pas même lors des crises des années 80.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

Près d'une demi-heure après l'ouverture, l'action Royal Dutch Shell chutait de 6,3%.

Le bénéfice net part du groupe CCS (current cost of supplies) a baissé de 46% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 2,9 milliards de dollars (2,67 milliards d'euros), mais reste supérieur au consensus fourni par la société. Il était déjà de 2,9 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019.

Shell dit avoir réduit ses activités de raffinage de près de 40% en raison du recul de la demande.

(Ron Bousso et Shadia Nasralla, version française Jean-Philippe Lefief)

Copyright © 2020 Thomson Reuters