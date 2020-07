Marché : Seize banques annoncent un système de paiement paneuropéen pour 2022

PARIS (Reuters) - Un groupe de seize banques de cinq pays de la zone euro a annoncé jeudi avoir entamé un processus visant à créer un "nouveau système de paiement européen unifié" (EPI) appelé à voir le jour en 2022 dans une région du globe où la moitié des paiements de détail s'effectuent encore en espèces.

"L'ambition d'EPI est de créer une solution de paiement paneuropéenne unifiée s'appuyant sur les paiements instantanés/SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), proposant une carte bancaire aux consommateurs et commerçants à travers l'Europe, un portefeuille numérique et des solutions de paiement 'peer-to-peer'", disent ces seize banques dans un communiqué.

Parmi ces banques, figurent les établissements français BNP Paribas, Crédit agricole, la Société générale, les groupes Crédit mutuel et BPCE ainsi que la Banque Postale.

Le dispositif que ces groupes ambitionnent de créer correspond à une volonté exprimée par l'Europe de voir se développer sur son sol des concurrents aux américains Visa et MasterCard.

"La solution vise à devenir un nouveau standard de paiement pour les consommateurs et les commerçants européens pour tous les types de transactions, y compris en magasin, en ligne, pour les retraits d'espèces et le 'peer-to-peer' en plus des solutions des schémas de paiement internationaux", soulignent les seize banques associées.

Le début de la phase de mise en oeuvre va se concrétiser dans les prochaines semaines par la création d'une société intérimaire établie à Bruxelles.

D'autres sociétés de services de paiement sont invitées à rejoindre cette initiative.

L'objectif est de proposer une solution de paiement numérique utilisable partout en Europe et "ainsi redessiner le paysage fragmenté actuel" poursuit le communiqué.

Outre les six établissements français, on retrouve aussi BBVA, la Commerzbank, la Deutsche Bank, Santander, ING, UniCredit, la CaixaBank, KBC, la DZ Bank et la Stadtsparkasse de Munich.

(Nicolas Delame et Henri-Pierre André à Paris, avec Huw Jones à Londres; édité par Jean-Michel Bélot)

