SAP : L'IPO de Qualtrics permet de réévaluer le groupe-directeur financier

BERLIN (Reuters) - SAP a déclaré vendredi que l’introduction en Bourse de sa filiale Qualtrics était une bonne raison pour que les investisseurs se penchent sur sa propre valorisation.

Qualtrics, spécialisée dans l'étude du comportement des consommateurs en ligne, a gagné près de 40% jeudi pour son premier jour à la Bourse de New York, valorisant la société à environ 21 milliards de dollars (17,36 milliards d'euros).

Le directeur financier de SAP, Luka Mucic, a estimé que si on appliquait le même multiple aux revenus générées par les logiciels et plateformes de services du groupe, on obtiendrait une capitalisation boursière de 133 milliards de dollars (109 ,9 milliards d'euros), sans même prendre en compte les autres activités de la société allemande.

"Je pense qu'il y a une opportunité de reconsidérer la valorisation de SAP", a déclaré le dirigeant lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la publication des résultats du quatrième trimestre, ressortis conformes aux chiffres préliminaires parus le 14 janvier.

SAP a confirmé ses prévisions pour 2021 et à moyen terme après avoir fait état d'une hausse de 3% de son bénéfice d'exploitation, à changes constants, au quatrième trimestre.

(Douglas Busvine, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

