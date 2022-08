Marché : Ryanair revoit à la hausse son objectif de passagers pour l'année à fin mars 2022

DUBLIN (Reuters) - Ryanair a déclaré mardi qu'elle s'attendait à atteindre 166,5 millions de passagers sur pour l'année à fin mars 2022, contre un objectif précédent de 165 millions, après avoir revu à la hausse sa capacité au Royaume-Uni pour la saison hivernale.

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers a déclaré avoir ajouté plus d'un million de sièges au départ et à destination de 20 aéroports britanniques, après l'annonce de sa rivale British Airways, détenue par IAG, d'une réduction de son programme de vols pour cet hiver.

Ryanair a transporté 97 millions de passagers au cours de son dernier exercice financier et un record de 149 millions avant la pandémie de COVID-19.

(Reportage Padraic Halpin, rédigé par Kylie MacLellan; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

