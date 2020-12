Marché : Rome et Paris discutent du rachat des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien discute avec le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, du projet de rachat des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri et écrira jeudi à la Commission européenne à ce sujet, a indiqué mercredi le ministre italien de l'Industrie.

"Nous discutons avec Le Maire et nous écrirons entre aujourd'hui (mercredi) et demain (jeudi) une lettre à (Margrethe) Vestager et (Thierry) Breton", respectivement commissaires européens à la Concurrence et à l'Industrie, a déclaré Stefano Patuanelli à des journalistes.

Contrôlé par l'Etat italien, Fincantieri a signé un accord en février 2018 sur le rachat de 50% des Chantiers de l'Atlantique auprès de l'Etat français pour 59,7 millions d'euros.

L'opération n'a toujours pas obtenu le feu vert de la Commission européenne qui redoute une réduction de la concurrence sur le marché mondial.

Début décembre, le président de Fincantieri, Giampero Massolo, a prévenu que la question de l'opportunité du rachat des Chantiers de l'Atlantique se poserait à nouveau si la Commission européenne ne rendait pas sa décision d'ici la fin du mois.

(Angelo Amante, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Philippe Lefief)

